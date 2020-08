Clausthal-Zellerfeld

Quarantäne nach Corona-Ausbruch in Wohnheim teils aufgehoben

07.08.2020, 15:27 Uhr | dpa

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Studentenwohnheim in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) ist die Quarantäne für gut die Hälfte der 40 betroffenen Bewohner aufgehoben worden. "Das Gesundheitsamt hat die Bewohner von vornherein separiert, so dass man das Infektionsgeschehen auf eine Etage begrenzen konnte", sagte ein Sprecher des Landkreises am Freitag. Einige der Bewohner konnten das Wohnheim demnach bereits am Freitag verlassen. Besucher dürften aber weiter nicht in das Gebäude.

Die Quarantänezeit sei für jede Bewohnerin und jeden Bewohner einzeln berechnet worden - je nachdem, ob sie engen Kontakt zu Infizierten hatten, die Inkubationszeit abwarten mussten oder keinen Kontakt zu Kranken hatten. "Auch ein positiv Getesteter kann die Quarantänezeit bis heute schon abgeleistet haben", sagte der Sprecher.

In dem Wohnheim waren sieben Bewohner und drei Kontaktpersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden.