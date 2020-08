Großenlüder

Tote in Bauernhaus in Osthessen entdeckt

07.08.2020, 16:42 Uhr | dpa

In einem Bauernhaus im osthessischen Großenlüder hat die Polizei eine Frauenleiche entdeckt. Der Ehemann der Toten befand sich ebenfalls in dem Wohnhaus, er sei schwer verletzt gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Was genau in dem Haus passiert ist und woran die Frau starb, sei noch unklar, es werde in alle Richtungen ermittelt. Ihr Mann sei zunächst nicht vernehmungsfähig gewesen.

Die Beamten waren am Morgen alarmiert worden, "da einer der Hausbewohner nicht zur Arbeit erschienen war", sagte der Polizeisprecher. Ob und wann es eine Obduktion der Toten geben wird, stand zunächst nicht fest. Zuvor hatte hessenschau.de über das Thema berichtet.