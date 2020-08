Schleswig

Bundespräsident Steinmeier besucht Festivalkonzert

08.08.2020, 01:42 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt heute zu einem Konzert nach Schleswig-Holstein. Das Staatsoberhaupt will am Nachmittag gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein Open-Air-Konzert des Percussion-Virtuosen Martin Grubinger auf Schloss Gottorf in Schleswig besuchen. Steinmeier gibt damit auch ein Signal an die unter der Corona-Krise stark leidende Kunstszene.

Der 37 Jahre alte Österreicher Grubinger ist seit Jahren einer der prägenden Künstler des Schleswig-Holstein Musik Festivals, das wegen der Pandemie in diesem Jahr in der geplanten Form abgesagt werden musste. Das Konzert in Schleswig ist mit 500 Besuchern unter den Corona-Bedingungen ausverkauft.