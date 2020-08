Magdeburg

Fonds und Zuschüsse: Corona-Hilfen für Studenten im Land

08.08.2020, 08:30 Uhr | dpa

Viele Hochschulen im Land haben in den vergangenen Monaten für coronabedingt in Not geratene Studentinnen und Studenten spezielle Finanzhilfen auf die Beine gestellt. Die Unterstützungen reichten von Nothilfefonds wie "Guericke hilft!" an der Universität Magdeburg über Beratungen bis zu speziellen Hilfen für ausländische Studierende, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Auch die Studierendenwerke in Halle und Magdeburg unterstützten die in Not geratenen Männer und Frauen.