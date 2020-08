Husum

Drei Fahrzeuge bei Carport-Brand in Husum ausgebrannt

08.08.2020, 08:50 Uhr | dpa

In der Nacht zu Samstag sind bei einem Brand mehrerer Carports in Husum im Kreis Nordfriesland drei Fahrzeuge ausgebrannt. Aus zunächst unbekannten Gründen hätten die Unterstände gegen 2.00 Uhr Feuer gefangen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Dabei seien drei Fahrzeuge sowie einer der Carports völlig zerstört worden. Auch angrenzende Häuser seien beschädigt worden. Verletzte habe es keine gegeben. Zum entstandenen Sachschaden konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen.