Duisburg

Kanu-Einer-Meisterschaften: Olympiasieger Brendel geschlagen

08.08.2020, 19:43 Uhr | dpa

Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel hat sich bei den deutschen Kanu-Meisterschaften unerwartet geschlagen geben müssen. Über die 1000 Meter im Einer-Canadier sicherte sich Conrad Robin Scheibner am Samstag auf der traditionellen Regattastrecke auf der Wedau in Duisburg den Titel. Ronald Rauhe gewann über die 200 Meter im Kajak, den Sieg über 1000 Meter im Kajak sicherte sich Jacob Schopf vor Max Hoff. "Heute bin ich mit Abstand Zweiter, aber das war jetzt nicht mein Höhepunkt hier. Momentan stehen eher Regeneration und Familie im Vordergrund", kommentierte Brendel.

Die Titelkämpfe waren ursprünglich im Anschluss an die Olympischen Spiele vom 11. bis 16. August in Köln geplant. Wegen der Corona-Pandemie und der Verlegung der Spiele in Tokio ins kommende Jahr wurden sie nun unter Ausschluss von Fans, ohne Mannschaftsboote und in den Einer-Booten im Kajak und Canadier ausgetragen.