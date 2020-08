Pforzheim

Halbe Million Euro Schaden bei Hausbrand in Pforzheim

09.08.2020, 11:25 Uhr | dpa

Beim Brand eines Wohnhauses in Pforzheim ist ein Schaden von etwa 520 000 Euro entstanden. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich selbst in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie blieb unverletzt. Das Feuer brach am frühen Sonntagmorgen aus. Als die Einsatzkräfte eingetroffen seien, habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden. Die Flammen gingen laut Feuerwehr auch auf den Balkon eines Nachbarhauses über. Beide Gebäude seien unbewohnbar geworden. Die Brandursache war zunächst unklar. Spezialisten sollten das Haus noch am Sonntag untersuchen.