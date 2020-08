Sinzing

Motorradfahrer prallt gegen Pflanztrog und stirbt

09.08.2020, 11:27 Uhr | dpa

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Regensburg ums Leben gekommen. Der Mann habe in Sinzing aus zunächst unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er stürzte und prallte gegen einen Pflanztrog. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und den Rettungsdienst starb der 24-Jährige Samstagnacht noch an der Unfallstelle.