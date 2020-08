Dornburg

Zwei Menschen bei Traktorfahrt auf Feldweg verletzt

09.08.2020, 13:05 Uhr | dpa

Ein Notarztwagen steht mit Blaulicht an einem Unfallort. Foto: Lisa Ducret/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein unglückliches Ende hat am Samstagabend die Fahrt von drei Menschen auf einem Traktor-Anhänger im Westerwald genommen. Der 42 Jahre alte Traktorfahrer wurde schwer verletzt, auch eine 32-jährige Frau auf dem Anhänger wurde verwundet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Unglück ereignete sich in Langendernbach, einem Ortsteil von Dornburg (Kreis Limburg-Weilburg).

Das Trio habe sich widerrechtlich auf dem Anhänger befunden, offenbar für eine Art Vergnügungsfahrt am warmen Sommerabend, sagte ein Polizeisprecher. Gezogen wurde der Anhänger von einem Rasenmäher-Traktor auf einem Feldweg. Der Traktorfahrer habe aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Gespann verloren. Der Traktor überschlug sich, dabei löste sich der Anhänger. Gegen den alkoholisierten Traktorfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfall mit Personenschaden eingeleitet.