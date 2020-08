Meerane

Hitzeschock: Radfahrer stürzt in Graben

09.08.2020, 14:38 Uhr | dpa

Die hohen Temperaturen haben einen Radfahrer in der westsächsischen Stadt Meerane (Landkreis Zwickau) zu Fall gebracht. Eine Streife entdeckte den Mann leicht verletzt im Straßengraben, die Beamten riefen den Rettungsdienst, wie die Zwickauer Polizei am Sonntag mitteilte. Der 58-Jährige hatte am Samstagabend einen Hitzeschock erlitten, er wurde ins Krankenhaus gebracht.