Dresden

Dynamo Dresden unterliegt im Testspiel gegen Herthas U23

09.08.2020, 16:03 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat sein erstes Testspiel vor der neuen Saison verloren. Das Team von Trainer Markus Kauczinski unterlag am Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion der U23 von Hertha BSC mit 2:3 (1:1). Ransford Königsdörffer (8.) brachte die Sachsen bereits früh in Führung, Jonas Michelbrink (43.) glich kurz vor dem Pausenpfiff für das Team von Andreas Neuendorf aus. Die erneute Dresdner Führung durch Panagiotis Vlachodimos (54.) egalisierte Ruwen Werthmüller (56.). Maximilian Storm (88.) traf zum Endstand.

Dynamos nächstes Testspiel steht am Samstag bei Bundesligist Union Berlin an. Am 21. August findet ein weiterer Test gegen Eintracht Braunschweig statt. Vom 19. bis 27. August weilen die Sachsen im Sommertrainingslager im thüringischen Heilbad Heiligenstadt.