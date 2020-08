Wehnde

Mähdrescher geht in Flammen auf: Feuer greift auf Feld über

09.08.2020, 17:14 Uhr | dpa

Auf einem Feld in Wehnde (Kreis Eichsfeld) ist ein Mähdrescher in Flammen aufgegangen und dabei komplett zerstört worden. Bei dem Brand am Samstag sei ein Schaden von rund 526 000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Maschine sei gerade für Erntearbeiten eingesetzt worden, als sie in Brand geriet. Das Feuer griff auch auf das Feld über. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand auf benachbarte Felder oder ein Waldstück ausbreitete. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen.

Zu dem brennenden Mähdrescher waren Feuerwehr und Polizei am Samstag kurz nach 15:00 Uhr gerufen worden. Es soll sich um ein neuwertiges Fahrzeug handeln. Auf Grund der Trockenheit erfasste das Feuer sofort auch die Feldfrüchte.