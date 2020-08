Herzlake

Fährmann und Schubert kämpfen um Platz im Schalke-Tor

09.08.2020, 17:37 Uhr | dpa

Ralf Fährmann in Aktion. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ralf Fährmann und Markus Schubert streben ein faires Duell im Kampf um den Stammplatz im Tor des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 an. "Jeder von uns möchte gerne spielen. Trotzdem gehen wir respektvoll miteinander um und unterstützen uns gegenseitig", erklärte Fährmann in einem am Sonntag gemeinsam mit Schubert geführten Videointerview auf der Schalke-Homepage.

"Wer es am besten in der Vorbereitung macht, hat es auch verdient zu spielen", meinte Fährmann im Rahmen des Kurztrainingslagers der Schalker im niedersächsischen Herzlake. "Wir helfen uns gegenseitig, um uns jeden Tag zu verbessern", sagte Schubert.

Das Rennen um die Nummer eins ist nach dem Abgang von Alexander Nübel (Bayern München) neu eröffnet. Nachdem sich der Transfer des Keepers Alexander Schwolow, der vergangenen Dienstag vom SC Freiburg zu Hertha BSC wechselte, zerschlagen hat, plant Schalke derzeit mit den Torhütern Fährmann, Schubert und Michael Langer. Der 31 Jahre alte frühere Stammtorwart Fährmann kehrte nach zwei Ausleihen zu Norwich City und SK Brann in Norwegen nach Gelsenkirchen zurück.

Schubert hatte vergangene Saison in seinem Bundesliga-Premierenjahr nach vielversprechenden Auftritten auch Kritik einstecken müssen. "Ich habe die Saison analysiert und die richtigen Schlüsse daraus gezogen", meinte der 22-Jährige.