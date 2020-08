Schwerin

Schwesig als Zeugin im Awo-Untersuchungsausschuss

10.08.2020, 02:45 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) muss am heutigen Montag als Zeugin im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Finanzgebaren von Sozialverbänden - kurz: Awo-Untersuchungsausschuss - aussagen. Später an dem Tag sind auch noch Landtagspräsidentin Birgit Hesse und Sozialministerin Stefanie Drese (alle SPD) als Zeuginnen vorgeladen.

Der Ausschuss untersucht die Landesförderung der Sozialverbände in MV in den Jahren 2010 bis 2016, nachdem der Landesrechnungshof kritisiert hatte, dass die Spitzenverbände Zuschüsse untereinander nach einem selbst festgelegten Schlüssel aufgeteilt hatten. Parallel gab es einen Finanzskandal bei der Awo Müritz um überhöhte Gehälter und Postengeschacher. Auch dieser Skandal spielt in dem Untersuchungsausschuss immer wieder eine Rolle.

Schwesig war von 2008 bis 2013 Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, ehe sie Bundesfamilienministerin wurde. Hesse war Schwesigs Nachfolgerin im Amt bis 2018, als schließlich Drese den Posten übernahm. Drese brachte im vergangenen Jahr ein Wohlfahrtsgesetz auf den Weg, um die Förderung transparenter zu gestalten.