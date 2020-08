Rheinberg

21-Jähriger beim Baden in ehemaligem Steinbruch ertrunken

10.08.2020, 06:04 Uhr | dpa

Ein 21-Jähriger ist am Sonntagnachmittag beim Baden in dem ehemaligen Steinbruch "Körnerbruch" in Velpke (Region Helmstedt) gestorben. Der junge Mann sei aus bislang unbekannten Gründen in Not geraten und untergegangen, teilte die Polizei mit. Die Rettungsversuche von Badegästen blieben den Angaben zufolge erfolglos. Der junge Mann wurde noch zunächst von Tauchern der Berufsfeuerwehr Wolfsburg geborgen, starb aber am frühen Abend im Krankenhaus.