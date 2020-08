Magdeburg

Magdeburg startet mit Saisonziel Klassenerhalt

10.08.2020, 09:34 Uhr | dpa

Mit einem ungewohnt niedrig gestecktem Saisonziel hat der 1. FC Magdeburg seine Vorbereitung auf die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga aufgenommen. "Das primäre Ziel ist, erst einmal die 46 Punkte zu sichern. Wenn man diese erreicht hat, kann man das Ziel neu justieren", sagte Manager Mario Kallnik am Montag. Man wolle mit mehr Demut in die Saison gehen, diese sei zuletzt verloren gegangen.

Insgesamt 27 Spieler stehen im Kader, allerdings wird der zuletzt nach Halberstadt verliehene Marvin Temp den Verein noch verlassen. "Es gibt noch eine offene Planstelle, so dass wir noch einmal reagieren können", sagte Kallnik. Bisher hat der FCM zehn neue Spieler unter Vertrag genommen. "Diese Transfers sind demokratisch abgelaufen."

Das betonte auch Trainer Thomas Hoßmang. "Wir waren im ständigen Austausch und haben über die Neuzugänge gemeinsam entschieden", sagte der 53-Jährige. In der 3. Liga könne man keine fertigen Spieler verpflichten, doch alle Neuzugänge hätten Potenzial. Alle verfügten vor allem auch über Tempo "und das fehlte uns in der abgelaufenen Saison".

Philipp Harant und Dominik Ernst absolvieren nach ihren Verletzungen noch ein individuelles Programm. Neuzugang Luka Sliskovic stößt erst in der kommenden Woche zur Mannschaft.