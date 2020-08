Alerheim

Mine statt Gaskocher: Gegenstand löst Polizeieinsatz aus

10.08.2020, 10:57 Uhr | dpa

Eine Mine aus dem Zweiten Weltkrieg hat in Schwaben einen fast vierstündigen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Bootsfahrer fanden den verdächtigen Gegenstand in Alerheim (Landkreis Donau-Ries) im Fluss Wörnitz und hielten ihn zunächst für einen Gaskocher, teilte die Polizei am Montag mit. Laut einem Sprecher zog ein Zeuge die Mine am Sonntag sogar aus dem Wasser. Als sie ihm doch verdächtig vorkam, rief er die Polizei. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet weiträumig ab, der Kampfmittelräumdienst entschärfte die Mine.