Marburg

Blockierte Gleise: Angeklagte wegen Mordversuchs vor Gericht

10.08.2020, 10:59 Uhr | dpa

An der Wand eines Gerichtsgebäudes prangt ein Wegweiser zum Land- und Amtsgericht. Foto: Uwe Zucchi/dpa/archiv (Quelle: dpa)

Drei Männer stehen wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Marburg, weil sie mehrfach schwere Gegenstände wie Betonplatten und Bänke auf eine Bahnstrecke gelegt haben sollen. Laut Anklage wollten sie dadurch Züge auf der Strecke zwischen Treysa und Wabern zum Entgleisen bringen und nahmen dabei den Tod von Menschen "billigend in Kauf". Die Züge kollidierten zwar mit den Hindernissen und es entstand teils ein hoher Sachschaden, aber weder die Lokführer noch Fahrgäste wurden verletzt. Zu Beginn des Prozesses am Montag kündigten die Angeklagten an, Angaben machen zu wollen.

Die drei Deutschen im Alter von 27 bis 51 Jahren sollen außerdem mehrfach Grill- oder Schutzhütten in Brand gesteckt haben. Insgesamt geht die Anklage von 21 Taten aus, begangen zischen November 2018 und August 2019 unter anderem in Schwalmstadt, Marburg und Wabern. Die Anklage wirft den Männern neben versuchtem Mord auch gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr sowie Brandstiftung vor. Ein Urteil wird im November erwartet.