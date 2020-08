Schwerin

Schwesig: Land hatte bei Wohlfahrtsförderung stets Kontrolle

10.08.2020, 14:17 Uhr | dpa

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Montag im Wohlfahrtsuntersuchungsausschuss des Landtags den Vorwurf zurückgewiesen, die großen Sozialverbände hätten dem Land diktiert, was in welchem Umfang zu fördern sei. Das Sozialministerium habe immer die Steuerung in der Hand gehabt, auch wenn es zunächst keine Förderrichtlinien gegeben habe, sagte sie in ihrer drei Stunden währenden Zeugenanhörung. "Niemand konnte machen, was er wollte." Die Förderung habe immer auf starken rechtlichen Grundlagen, wie dem Landeshaushalt und der Landeshaushaltsordnung, gestanden.

Während ihrer Amtszeit als Sozialministerin sei auch an Richtlinien gearbeitet worden, erläuterte Schwesig. Die Arbeit habe bereits 2007 begonnen; die entsprechende Empfehlung des Landesrechnungshofs 2009 habe man als Bestätigung empfunden. In Kraft traten die Richtlinien für die freie Wohlfahrt allerdings erst 2014. Grund waren laut Schwesig umfangreiche Abstimmungen, die nötig gewesen seien. Schon vor dem Inkrafttreten seien die Richtlinien aber vom Landesamt für Gesundheit und Soziales bei der Bewilligung von Anträgen berücksichtigt worden.

Schwesig war als Zeugin geladen, weil sie von 2008 bis 2013 Landessozialministerin war. Nach ihr sollen noch ihre Nachfolgerin in dem Amt, die heutige Landtagspräsidentin Birgit Hesse, und die heutige Sozialministerin Stefanie Drese (alle SPD) als Zeugen aussagen. Der Ausschuss untersucht die Landesförderung der Sozialverbände in MV in den Jahren 2010 bis 2016, nachdem der Landesrechnungshof kritisiert hatte, dass die Spitzenverbände Zuschüsse untereinander nach einem selbst festgelegten Schlüssel aufgeteilt hätten.

Parallel gab es einen Finanzskandal bei der Awo Müritz um überhöhte Gehälter und Postengeschacher. Auch dieser Skandal spielt in dem Untersuchungsausschuss immer wieder eine Rolle. Dazu sagte Schwesig in ihrer Zeugenanhörung, wenn jemand Geld für Soziales für eigene Zwecke nutze, müsse das rückhaltlos aufgeklärt werden. Im Fall der Awo Müritz hat es auch schon ein Gerichtsurteil gegeben: Der Ex-Geschäftsführer Peter Olijnik muss 390 000 Euro zu Unrecht bezogenes Gehalt zurückzahlen.

Schwesig betonte die Bedeutung der Wohlfahrtsverbände für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Deshalb sei deren Arbeit zu schützen und zu unterstützen, was auch in der Landesverfassung niedergelegt sei. In der freien Wohlfahrt arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern nach ihren Worten 58 000 Haupt- und 150 000 Ehrenamtliche in quasi allen Lebensbereichen der Bürger, von der Schwangerschaftsberatung bis zum Hospiz. Sie trügen wesentlich dazu bei, das Leben im Nordosten lebenswert zu machen.

Schwesig begrüßte das Wohlfahrts- und Transparenzgesetz, das der Landtag im vergangenen Jahr beschlossen hat. Es geht auf eine neuerliche Kritik des Landesrechnungshofs aus dem Jahr 2015 zurück. Die Kontrollbehörde hatte zu wenig Transparenz bei der Verteilung der Mittel unter den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege beklagt.