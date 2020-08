Autodieb klaut Wagen in Fulda und rast bis nach Sachsen

10.08.2020, 15:52 Uhr | dpa

Mit einem in Hessen geklauten Auto hat sich ein Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die erst in Sachsen ein Ende hatte. Der mutmaßliche Autodieb und ein Polizist wurden dabei leicht verletzt. Der 24-Jährige raste nach Angaben der Zwickauer Polizei auf der Autobahn 4 Erfurt-Görlitz mit dem in Fulda gestohlenen Wagen Richtung Osten. Thüringer Beamte konnten ihn etwa drei Kilometer vor der Anschlussstelle Wüstenbrand mit drei Autos einkreisen. Der Flüchtende gab Gas, sprang dann aber aus dem fahrenden Transporter und rannte in ein angrenzendes Maisfeld.

Dort wurde der Mann leicht verletzt von den Beamten gefasst und vorläufig festgenommen, er soll Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die hessische Polizei ermittelt gegen den einschlägig vorbestraften Verdächtigen wegen schweren Bandendiebstahls.

Der gestohlene Wagen prallte den Angaben nach gegen einen Streifenwagen, der daraufhin umkippte. Dessen 23 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 35 000 Euro geschätzt.