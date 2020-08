Lübeck

Verwirrte Frau sticht Polizisten mit Messer ins Knie

10.08.2020, 17:15 Uhr | dpa

Eine geistig verwirrte Frau hat in Lübeck einen 28 Jahre alten Polizisten durch einen Messerstich ins Knie verletzt. Die mit einem Küchenmesser bewaffnete Frau hatte sich unter ihrem Bett versteckt und sich geweigert hervorzukommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Deshalb hoben die Beamten das Bett an, um die Frau in Gewahrsam zu nehmen. Dabei stach sie mit dem Messer in Richtung des 28 Jahre alten Polizeiobermeisters und traf ihn neben der Kniescheibe.

Der Beamte wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die Angreiferin wurde einem Amtsarzt vorgestellt und kam anschließend in eine stationäre Betreuung. Zu dem Einsatz am Sonnabendnachmittag war es nach Polizeiangaben gekommen, weil sich die 47-Jährige in ihren Schlafzimmer verbarrikadiert hatte und von einer akuten Selbstgefährdung ausgegangen werden musste.