Ludwigslust

Bahnstrecke Hamburg-Berlin nach Blitzeinschlag gestört

10.08.2020, 18:28 Uhr | dpa

Nach einem Blitzeinschlag bei Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) ist es am Montag zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin gekommen. Die Züge würden umgeleitet und verspäteten sich um rund eine Stunde, teilte die Deutsche Bahn am späten Nachmittag mit. Betroffen seien die ICE-Verbindungen ab Hamburg über Berlin und Halle oder Leipzig nach München. Sie würden vom Hamburger Hauptbahnhof bis Berlin-Spandau umgeleitet. Betroffen seien auch die EC-Züge ab Kiel/Westerland über Hamburg, Berlin, Dresden nach Prag, die ebenfalls bis Berlin-Spandau umgeleitet würden. Dadurch entfielen die Halte Büchen, Ludwigslust und Wittenberge. Als Ersatz hielten die Züge in Stendal.

Die Störung sollte bis zum Abend behoben werden, teilte die Bahn weiter mit.