Kühbach

Brand in Maschinenhalle in Kühbach

11.08.2020, 08:01 Uhr | dpa

In einer Maschinenhalle in Kühbach (Kreis Aichach-Friedberg) ist aus zunächst unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei ging am frühen Dienstagmorgen ein Notruf wegen des Feuers ein. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand.