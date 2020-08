Drakenburg

Autofahrer mit 5,47 Promille gestoppt

11.08.2020, 13:05 Uhr | dpa

Mit 5,47 Promille ist ein Autofahrer in Drakenburg im Landkreis Nienburg von der Polizei gestoppt worden. Der 59-Jährige habe bei der Kontrolle bereits stark nach Alkohol gerochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest am Montagabend ergab den hohen Promillewert. Dem Mann wurde Blut entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Wie ein Polizeisprecher sagte, sind die Messergebnisse von Atemalkoholkontrollen schon sehr präzise. Einzig, wenn der Kontrollierte kurz davor noch getrunken habe, könne der frische Alkoholdunst im Mund den Wert leicht nach oben treiben.