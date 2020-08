Waldbüttelbrunn

81-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall in Unterfranken

11.08.2020, 14:32 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 ist ein 81-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann musste aus seinem Auto befreit werden und starb kurz darauf im Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Der 81-Jährige war aus bislang unbekannter Ursache am Dienstag mit seinem Auto bei Waldbüttelbrunn (Landkreis Würzburg) von der Fahrbahn abgekommen und in einen Straßengraben gerast. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall am Dienstagmorgen vorübergehend komplett gesperrt.