Neumünster

Mutmaßlicher Serieneinbrecher in Frankreich gefasst

11.08.2020, 17:35 Uhr | dpa

Wegen vieler mutmaßlicher Einbruchdiebstähle sitzt ein Mann in Frankreich hinter Gittern, dem auch in Schleswig-Holstein zahlreiche Taten zur Last gelegt werden. Der 35-Jährige sei seit Jahresbeginn unter anderem in Nortorf und vermehrt im Raum Neumünster auf Beutezug gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er habe Schmuck und Bargeld gestohlen. Auch überregional wie zum Beispiel in Berlin habe der Mann Taten begangen, hieß es. Schließlich habe das Amtsgericht Kiel Haftbefehl erlassen, wobei zunächst der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt gewesen sei. Ende Juli sei der 35-Jährige dann in Frankreich festgenommen werden, wo er ebenfalls viele Taten begangen haben soll, hieß es weiter. Nach Abschluss der Verfahren in Frankreich wolle die Staatsanwaltschaft Kiel die Auslieferung nach Deutschland veranlassen.