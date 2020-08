Graal-Müritz

Corona-Tests an Ludwigsluster Gymnasium negativ

11.08.2020, 18:22 Uhr | dpa

Der Landkreis Ludwigslust hat die wegen der Corona-Infektionen von drei Lehrern verfügte Schließung des Goethe-Gymnasiums von Mittwoch bis einschließlich Freitag verlängert. Zwar seien die Virus-Tests bei 205 Schülern, die seit dem Schulstart vor gut einer Woche Kontakt zu zwei infizierten Lehrern hatten, alle negativ ausgefallen. Doch solle vor der Öffnung der Schule das Ergebnis des Wiederholungstests am Donnerstag abgewartet werden, teilte die Kreisverwaltung am Dienstagabend in Ludwiglust mit. Für die betroffenen Schüler gelte bis dahin Quarantäne.

"Die Schulschließung bleibt bis Ende der Woche für Schulpersonal sowie alle Schülerinnen und Schüler bestehen", heißt es in der Mitteilung. Ob das am vorigen Freitag geschlossene Goethe-Gymnasium in der kommenden Woche wieder geöffnet werden könne, hänge von den Ergebnissen der Zweittests ab. Diese werden am Freitag erwartet.

Das 55-köpfige Schulpersonal war am Montag bereits zum zweiten Mal auf Corona getestet worden. Auch diese Tests waren den Angaben zufolge negativ, so dass nun davon ausgegangen werden kann, dass sich keine weiteren Pädagogen infiziert haben.

Neben dem Gymnasium in Ludwigslust war vorsorglich auch die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) geschlossen worden. Dort war ein Schüler infiziert. Die Schule bleibt für zwei Wochen zu. In Rostock waren bei vier schulpflichtigen Kinder einer Familie Corona-Infektionen festgestellt worden, nachdem sie von einem Auslandsaufenthalt zurückkamen. Für die gesamte Familie wurde den Angaben zufolge eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet, die auch auf Mitschüler der Kinder und einige Lehrer an der Rostocker Borwinschule ausgedehnt wurde.