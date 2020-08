Saarbrücken

Neun neue Corona-Infizierte im Saarland

11.08.2020, 18:25 Uhr | dpa

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Saarland am Dienstag um 9 auf 2921 gestiegen. 2670 Menschen würden mittlerweile als genesen gelten, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mit. Die Zahl der bestätigten Todesfälle blieb konstant bei 174 (Stand 17.30 Uhr). Sechs Infizierte werden demnach momentan in Krankenhäusern behandelt, darunter drei Menschen auf der Intensivstation.