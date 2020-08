Göttingen

Zwei Frauen in Göttingen getötet: Plädoyers erwartet

Im Mordprozess um den Tod zweier Frauen sollen am Landgericht Göttingen am heutigen Morgen die Plädoyers verlesen werden. Dem 53 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin auf offener Straße angezündet und anschließend erstochen zu haben. Eine zu Hilfe eilende Arbeitskollegin soll der Mann so schwer verletzt haben, dass diese später im Krankenhaus starb. Zwei weitere Helfer wurden ebenfalls verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Tischler vor, seine 44 Jahre alte frühere Lebensgefährtin aus Eifersucht getötet zu haben. (Az.: 6 Ks 1/20)