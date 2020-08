Lübeck

Zeugenvernehmungen im Prozess um Autohändler-Mord geplant

12.08.2020, 01:59 Uhr | dpa

Mit der Vernehmung erster Zeugen wird am heutigen Morgen vor dem Lübecker Landgericht der Prozess um den 25 Jahre zurückliegenden Mord an einem Autohändler fortgesetzt. Unter den Zeugen sind nach Angaben der Gerichts auch Polizeibeamte, die damals an den Ermittlungen beteiligt waren. Dem heute 56 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, gemeinsam mt einem Mittäter im Juli 1995 in Lübeck einen 44 Jahre alten Gebrauchtwagenhändler erstochen und beraubt zu haben. Anschließend sollen sich die beiden Tatverdächtigen nach Litauen abgesetzt haben. Am ersten Prozesstag am vergangenen Freitag hatte der 56-Jährige mit Hilfe einer Dolmetscherin ausgesagt, er habe mit der Tat nichts zu tun.