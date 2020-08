Kirchhundem

Brand in Zweifamilienhaus in Kirchhundem-Rinsecke

12.08.2020, 05:38 Uhr | dpa

Ein Feuer hat ein Zweifamilienhaus in Kirchhundem-Rinsecke schwer beschädigt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Dienstagabend habe bereits das ganze Haus gebrannt, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht noch an. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden betrug etwa 170 000 Euro.