Dieburg

Nach Streit in Familie fünf Männer in Haft

12.08.2020, 15:09 Uhr | dpa

Nach einem eskalierten Streit in einer Familie in Dieburg mit drei Verletzten ist gegen fünf Männer Haftbefehl erlassen worden. Sie sitzen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Mittwoch in Untersuchungshaft. Eine Gruppe von acht Männern und drei Frauen versuchte am Sonntag, sich Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Laut Polizei wurden bei dem anschließenden Streit auch Messer eingesetzt. Drei Männer kamen verletzt in ein Krankenhaus, einige wiesen Stichverletzungen auf. Hintergrund soll den Ermittlern zufolge möglicherweise eine Fehde in der Familie sein.