Schwerin

Große Umorganisation nach rechtsextremen Umtrieben beim SEK

12.08.2020, 16:41 Uhr | dpa

Nach rechtsextremen Umtrieben im Spezialeinsatzkommando (SEK) Mecklenburg-Vorpommern plant Innenminister Lorenz Caffier (CDU) eine gründliche Umorganisation. Das SEK mit seinen drei Einsatzgruppen soll bis zum Jahresende vom Landeskriminalamt zur Bereitschaftspolizei wechseln und straffer geführt werden, wie Caffier am Mittwoch in Schwerin sagte. Außerdem wird die Zeit, die ein Beamter beim SEK bleiben darf, begrenzt. In der Regel sollen es zehn Jahre sein, darüber hinaus soll es die Option geben, um fünf Jahre zu verlängern. So soll verhindert werden, dass Strukturen verkrusten und ein Eigenleben entwickeln.