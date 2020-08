Wiesbaden

Landesregierung informiert über Corona-Regeln

13.08.2020, 00:40 Uhr | dpa

Hessens Landesregierung will heute in Wiesbaden darüber informieren, welche weiteren Maßnahmen und Regeln in der Corona-Pandemie geplant sind. Wie bereits am Mittwoch bekannt wurde, gilt mit Beginn des neuen Schuljahres kommende Woche eine Maskenpflicht in Schulen außerhalb des Klassenzimmers. Auf der Pressekonferenz in der Staatskanzlei werden laut Einladung Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und Sozialstaatssekretärin Anne Janz (Grüne) sprechen.