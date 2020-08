Mühlhausen/Thüringen

Mann zerkratzt Lack von mindestens 80 Autos

13.08.2020, 06:09 Uhr | dpa

Ein 32-Jähriger hat in Mühlhausen in der Nacht zum Donnerstag mit einem Messer den Lack von mindestens 80 Autos zerkratzt. Ersten Schätzungen zufolge verursachte er damit einen Schaden von 80 000 bis 100 000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann wurde gestellt und ließ sich freiwillig in einer psychiatrischen Klinik aufnehmen.