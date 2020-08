13.08.2020, 06:29 Uhr | dpa

Eine Seniorenwohnanlage in Sarstedt im Landkreis Hildesheim ist in Brand geraten. 28 Bewohner wurden am frühen Donnerstagmorgen aus dem Gebäude gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Person sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben zufolge ist der Brand vermutlich von Mülltonnen ausgegangen, die aus unbekannter Ursache Feuer fingen. Die Flammen seien auf das Gebäude übergegriffen. Der Einsatz dauerte am Donnerstagmorgen noch an.