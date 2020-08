Rathenow

Autofahrer gerät in Gegenverkehr und wird tödlich verletzt

13.08.2020, 07:50 Uhr | dpa

Ein 35 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße 188 nahe Rathenow-Steckelsdorf (Landkreis Havelland) in den Gegenverkehr geraten und gestorben. Dies sagte ein Polizeisprecher des Lagezentrums Brandenburg am Donnerstagmorgen. Demnach war der Mann am Mittwochnachmittag auf der B 188 mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Der 35-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der Transporterfahrer blieb unverletzt.