Malschwitz

Weiterhin Suchmaßnahmen nach vermisstem Schwimmer im Olbasee

13.08.2020, 09:02 Uhr | dpa

Polizei und Rettungskräfte suchen weiterhin nach einem Schwimmer im Olbasee in Malschwitz (Landkreis Bautzen). Der Mann, der am Montag nicht ans Ufer zurückkehrte, konnte bisher nicht gefunden werden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Auch am dritten Tag nach seinem Verschwinden sollen die Suchmaßnahmen nach dem 44-Jährigen fortgesetzt werden.