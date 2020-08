Wiesbaden

Regierungschef Bouffier: Weihnachtsmärkte sollen stattfinden

13.08.2020, 10:52 Uhr | dpa

Hessens Landesregierung will Weihnachtsmärkte auch in der Corona-Pandemie ermöglichen. "Ja, es soll Weihnachtsmärkte geben", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Rechtlich sollten die Märkte wie andere Märkte auch behandelt werden, es müssten aber gewisse Regeln eingehalten werden. So sei etwa zwischen Essensständen und anderen Ständen zu trennen. Einzelne Kinderkarussells dürften fahren.