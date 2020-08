Pfungstadt

Hessischer Anlagenbauer soll Pfungstädter Brauerei bauen

13.08.2020, 11:14 Uhr | dpa

Ein Anlagenbauer aus Seeheim-Jungenheim soll auf einem Teil des Geländes der angeschlagenen Traditionsbrauerei Pfungstädter in Südhessen ein neues Brauereigebäude bauen. Dies habe der Gläubigerausschuss des im Schutzschirmverfahren stehenden Unternehmens entschieden, teilte die Brauerei am Donnerstag mit. "Neben einem klimaneutralen Brauereineubau und einem modernen Abfüll- und Logistikzentrum planen wir im historischen Maschinenhaus einen trendigen BrewPub mit eigener kleiner Craftbierbrauerei", sagte der Gesellschafter des Anlagenbauers Lauer GmbH, Uwe Lauer. Lauer will 45 der derzeit 78 Mitarbeiter übernehmen. "Die Brauerei wurde beauftragt, die Verhandlungen mit Lauer zum Abschluss zu bringen und einen entsprechenden Insolvenzplan auszuarbeiten", heißt es in der Mitteilung.

Vergangenes Wochenende hatten die 97 Gesellschafter der Brauerei einem vorliegenden Kaufvertrag für das 45 000 Quadratmeter große Brauereigelände zugestimmt. Dort wollen der Mannheimer Unternehmer Daniel Hopp und der Dossenheimer Projektentwickler Conceptaplan ein neues Stadtquartier mit Wohnungen errichten.

Die schon vor der Corona-Krise finanziell angeschlagene Brauerei ist seit Juni im Schutzschirmverfahren, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden.