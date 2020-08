Weimar

Mangel an Augenärzten in Thüringen wächst

13.08.2020, 12:31 Uhr | dpa

Patienten in Thüringen müssen weiterhin mit langen Wartezeiten auf einen Termin beim Augenarzt rechnen. "Die Zahl der unbesetzten Augenarztsitze steigt kontinuierlich und beträgt aktuell 13,5", informierte die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, Annette Rommel, am Donnerstag in Weimar. Für keinen davon seien zuletzt Bewerbungen eingegangen. Thüringen leidet seit Jahren unter einem Mangel an Augenärzten - Patienten haben deswegen häufig Probleme, einen Termin zu ergattern. Von einer Unterversorgung könne aber in keiner der Planungsregionen gesprochen werden, hieß es. Den Angaben nach sieht der aktuelle Bedarfsplan landesweit rund 170 Sitze für Augenärzte vor.