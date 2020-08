Dresden

Dehoga: Hotels und Gastronomiebetriebe fürchten um Existenz

13.08.2020, 14:01 Uhr | dpa

Viele Hotels und Gastronomiebetriebe in Sachsen bangen angesichts der Corona-Krise um ihre Zukunft. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Demnach sehen sich in Sachsen fast 50 Prozent der Betriebe in ihrer Existenz gefährdet, teilte Dehoga Sachsen am Donnerstag in Dresden mit.

Dass Restaurants und Cafés unter Auflagen wieder Gäste bewirten und Hotels Übernachtungen anbieten dürften, ändere bisher nicht viel an den Löchern in den Bilanzen, teilte der Verband weiter mit. Zum Schutz der Betriebe und deren Arbeitsplätze müsste etwa das Kurzarbeitergeld und die Mehrwertsteuersenkung mit Einbeziehung der Getränke verlängert werden.

Von Januar bis Juli beklagen die sächsischen Betriebe laut der Umfrage durchschnittliche Umsatzverluste in Höhe von 54 Prozent. Bezogen auf das Gesamtjahr rechnen die Betriebe mit einem Umsatzrückgang im Schnitt von mindestens 41 Prozent. Dieser Wert liegt den Angaben zufolge zwar zehn Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt, sei aber dennoch höchst besorgniserregend.