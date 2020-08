Jena

Jena-Heimspiel kann vor Zuschauern stattfinden

13.08.2020, 15:32 Uhr | dpa

Der FC Carl Zeiss Jena darf für sein erstes Saisonspiel am Samstag (14.00 Uhr) in der Fußball-Regionalliga Nordost gegen den SV Babelsberg 03 mit 1895 Zuschauer planen. Wie die Stadt Jena am Donnerstag mitteilte, wurde ein vorgelegtes Konzept des Drittliga-Absteigers infektionsschutzrechtlich genehmigt. Gästefans sind allerdings nicht zugelassen.

"Kernpunkte sind die besagten 1895 Zuschauer, die Einhaltung der Mindestabstände sowie eine generelle Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung. An den Zugängen soll durch den Einsatz von Ordnern dafür Sorge getragen werden, dass es nicht zu Gruppenbildungen kommt", heißt es in der Mitteilung.

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche lobte die gute Zusammenarbeit mit dem FC Carl Zeiss: "Der FCC hat ein sorgfältig vorbereitetes Konzept vorgelegt. Die derzeitigen Infektionszahlen in Jena und dem Umland sind moderat. Damit sind wir als Krisenstab in Absprache mit dem Fachdienst Gesundheit, dem Nahverkehr und der Polizei zu Ansicht gekommen, die Genehmigung verantworten zu können." Das Spiel werde im Nachgang intensiv ausgewertet. Der Ablauf und die Gesamtsituation im Stadionumfeld stellen die Grundlage für die Genehmigung kommender Spiele mit Zuschauern dar, teilte die Stadt mit.