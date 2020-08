Zuzenhausen

Hoffenheim gewinnt erstes Spiel unter Hoeneß mit 7:1

13.08.2020, 18:12 Uhr | dpa

Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihr erstes Testspiel unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß souverän gewonnen. Der nordbadische Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstag in Zuzenhausen mit 7:1 gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden durch. In der Partie über 4 x 25 Minuten ohne Zuschauer erzielten Andrej Kramaric (8. Minute/16. Elfmeter), Christoph Baumgartner (66./70.), Neuzugang Mijat Gacinovic (80.), Robert Skov (83.) und Ihlas Bebou (91.) die Tore für die TSG. Tobias Schwede (96.) gelang kurz vor Schluss nur noch der Ehrentreffer für die Gäste.

Am Sonntag fahren die Hoffenheimer ins einwöchige Trainingslager nach Rottach-Egern am Tegernsee.