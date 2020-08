Weißenfels

Basketball-Profi David Brembly bleibt in Weißenfels

13.08.2020, 18:21 Uhr | dpa

David Brembly (vorne) in Aktion. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

David Brembly wird auch in der kommenden Saison für Basketball-Bundesligist Syntainics MBC auflaufen. Der 27 Jahre alte Flügelspieler hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Das gab der Verein am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Kader der Weißenfelser umfasst somit aktuell elf Spieler.

"Der Verbleib von David Brembly war ein wichtiges Puzzlestück in unseren Personalplanungen und lässt uns zuversichtlich auf die neue Saison blicken", sagte MBC-Manager Martin Geissler. Der ehemalige A2-Nationalspieler kam 2018 nach Weißenfels und kehrte nach einem kurzen Intermezzo in Ludwigsburg im Sommer 2019 Ende Oktober des gleichen Jahres nach Sachsen-Anhalt zurück. In 49 Spielen für den MBC kam er auf einen Schnitt von 7,1 Punkten pro Partie.