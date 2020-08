Henstedt-Ulzburg

14-Jähriger in Naturbad ums Leben gekommen

13.08.2020, 19:43 Uhr | dpa

Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag in einem Naturbad in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ums Leben gekommen. Dies bestätigte die Polizei der Gemeinde. Zuvor hatten Medien berichtet. Der Junge war nach dem Schwimmen vermisst worden. Nach einer Suchaktion sei er im Wasser gefunden werden. Der Reanimierungsversuch durch Rettungskräfte sei erfolglos geblieben. Der Junge starb noch an der Einsatzstelle. Wie es zu dem Badeunfall am überwachten See kommen konnte, war zunächst unklar. Laut Polizei soll der Junge ein Nichtschwimmer gewesen sein.