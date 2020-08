Herdorf

Apfelmusglas auf Kopf zerschlagen: Streit vor Supermarkt

13.08.2020, 22:36 Uhr | dpa

Ein 24 Jahre alter Mann hat ein leeres Apfelmusglas auf dem Kopf eines 19-Jährigen zerschlagen. "Anschließend schlug und trat er zusammen mit seiner weiblichen Begleitung auf das Opfer ein, das lediglich leichte Verletzungen in Form einer Platzwunde erlitt", heißt es in einer Polizeimeldung von Donnerstagabend. Zuvor hatte es offenbar in einem Supermarkt in Herdorf (Landkreis Altenkirchen) einen verbalen Streit zwischen den Beteiligten gegeben. Der Angriff erfolgte den Angaben zufolge wenige Minuten später hinterrücks vor dem Eingang des Supermarktes.