Papenburg

Kalb stirbt in brennendem Stall

13.08.2020, 23:07 Uhr | dpa

Bei einem Stallbrand in Papenburg ist am Donnerstagabend ein Kalb verendet. Ein zweites sei gerettet worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Am Abend habe der etwa 10 mal 20 Meter große Stall komplett in Flammen gestanden und sei schließlich vollständig abgebrannt. Die Polizei bezifferte den Schaden mit 80 000 bis 100 000 Euro. Menschen seien nicht verletzt worden.