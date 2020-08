Potsdam

Ministerpräsident Woidke wirbt für Tourismus in Brandenburg

14.08.2020, 01:41 Uhr | dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will heute auf seiner traditionellen Tourismus-Pressefahrt für Urlaub in der Mark werben. Bei Besuchen im Museum Barberini, bei der Weißen Flotte und im Kongresshotel in Potsdam will sich Woidke auch über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Branche informieren. Geplant ist zudem ein Besuch auf dem Potsdamer Campingplatz Sanssouci. Die Brandenburger Campingwirtschaft hatte zuletzt eine sehr gute Auslastung gemeldet, weil viele Urlauber in Deutschland blieben.

Der Leiter des Landesmarketings Brandenburg, Thomas Braune, will auf der Fahrt das wegen der Corona-Beschränkungen auf 30 Tage ausgedehnte Programm zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung vorstellen. Vom 5. September bis zum 4. Oktober wollen sich auf einem Rundkurs in der Potsdamer Innenstadt alle Bundesländer, die Verfassungsorgane wie Bundestag und Bundesrat sowie weitere Institutionen präsentieren.