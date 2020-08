Datteln

Neue Proteste gegen das Steinkohlekraftwerk Datteln

14.08.2020, 02:27 Uhr | dpa

Klimaaktivisten wollen heute erneut gegen das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 protestieren. Aktionen sind nach Angaben der Veranstalter nicht nur am Kraftwerksgelände in Nordrhein-Westfalen geplant, sondern auch in mehreren europäischen Ländern - hauptsächlich vor finnischen Botschaften und Konsulaten. In Datteln sind am Nachmittag eine Mahnwache und eine Aktion auf dem Schifffahrtskanal vor dem Kraftwerk geplant.

Die Demonstranten wollen erreichen, dass sich die finnische Regierung bim Energiekonzern Fortum für eine Abschaltung des umstrittenen Kraftwerks einsetzt. Das finnische Unternehmen Fortum ist Mehrheitsaktionär des Datteln-Betreibers Uniper. Dem finnischen Staat gehört die Mehrheit der Fortum-Aktien.

Das Kraftwerk Datteln 4 war Ende Mai ans Netz gegangen. Klimaschützer sehen darin einen Verstoß gegen die Empfehlungen der Kommission zum Kohleausstieg. Bundesregierung und NRW-Landesregierung betonen, dass im Gegenzug für Datteln 4 ältere Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Dadurch würden die zusätzlichen Kohlendioxid-Emissionen des neuen Kraftwerks kompensiert.